Безвизовому режиму между Украиной и странами Евросоюза ничего не угрожает.

В частности действия президента Владимира Зеленского после решения КСУ позволили не допустить потери Украиной безвизового режима.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире Радио НВ.

— Могу сказать, что такую ​​горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима — или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, — мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры, — сказал Жовква.

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Он рассказал, что сразу после принятия КС решения от 27 октября было множество звонков и сообщений от западных партнеров Украины, которые “были этим потрясены”.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности отметил, что Украине необходимо в ближайшее время восстановить антикоррупционную инфраструктуру.

Нормальное функционирование антикоррупционных органов является условием безвизового режима и финансовой помощи от западных партнеров.