Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, но за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Каменки противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В районе населенного пункта Пески боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Водяного — из миномета калибра 82 миллиметра.

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С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдается тишина, ни одной вооруженной провокации или выстрела не зафиксировано.

11 ноября состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого ОБСЕ призвала Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.

Также ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ “зеленых коридоров” для малоподвижных граждан, чтобы они могли беспрепятственно пересекать линию разграничения и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

Источник: Штаб ООС