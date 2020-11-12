На Львовщине умерла семья врачей Сокальской районной центральной больницы от коронавируса.

С разницей в один день от осложнений, вызванных Covid-19, умерли супруги Анна и Богдан Городенчуки.

Об этом сообщил главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед.

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Супруги несколько недель боролись с коронавирусом во львовской больнице, однако 10 ноября скончался мужчина, а на следующий день — жена.

— Коронавирус унес жизни Анны Николаевны и Богдана Ярославича Городенчук. Еще одни врачи. Семья врачей. До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь, — написал главный врач.

79-летняя Анна Городенчук была заведующим гинекологическим отделением, а ее муж 80-летний Богдан Городенчук был заведующим лабораторией и гастроэнтерологом в Сокальской центральной районной больнице.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 11 057 положительных тестов на Covid-19.

Из-за осложнений за день умерло 198 пациентов, а в целом зарегистрировано 9 145 летальных случаев. В то же время выздоровели уже 227 694 украинца, из которых 6 235 — за последний день.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Источник: Роман Швед