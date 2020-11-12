Будут ли закрывать школы и детсады Киева на карантин

Школы и детские сады Киева будут последними учреждениями, которые могут закрыть из-за коронавируса.

Об этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он отметил, что в школах и детских садах наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом.

— Школы и детские сады — это последнее, что может приостанавливать деятельность, так как, по данным ВОЗ, Минздрава и по данным Киева, болеют менее 1%. Учтены и ученики, и персонал, и учителя, — отметил Рубан.

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Также он подчеркнул, что именно сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.

Ситуация в регионах

Министерство здравоохранения сообщило об эпидситуации в регионах Украины за 12 ноября. Сейчас активное распространение коронавируса не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины, вместе с Киевом.

Худшая ситуация с коронавирусом остается на Буковине.