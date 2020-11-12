В Верховной Раде 75 народных депутатов заразились Covid-19 за все время эпидемии – это каждый шестой парламентарий.
Из них сейчас болеют 14 человек, в том числе спикер Дмитрий Разумков, получивший накануне положительный тест на Covid-19.
Непростая ситуация и в секретариате парламента – заразились 77 сотрудников, из которых 31 – активный больной.
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Коронавирус у Разумкова
11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус.
Спикер чувствует себя нормально, поэтому будет находиться на самоизоляции и работать в дистанционном режиме.
За два дня до этого президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом, а затем и глава Офиса президента Андрей Ермак.