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Факты / Украина

Covid-19 в Раде: заразился каждый шестой нардеп

В Верховной Раде 75 народных депутатов заразились Covid-19 за все время эпидемии – это каждый шестой парламентарий.

Из них сейчас болеют 14 человек, в том числе спикер Дмитрий Разумков, получивший накануне положительный тест на Covid-19.

Непростая ситуация и в секретариате парламента – заразились 77 сотрудников, из которых 31 – активный больной.

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Коронавирус у Разумкова

11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус.

Спикер чувствует себя нормально, поэтому будет находиться на самоизоляции и работать в дистанционном режиме.

За два дня до этого президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом, а затем и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: Зеркало недели

Фото: Dreamstime

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