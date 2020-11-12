В Верховной Раде 75 народных депутатов заразились Covid-19 за все время эпидемии – это каждый шестой парламентарий.

Из них сейчас болеют 14 человек, в том числе спикер Дмитрий Разумков, получивший накануне положительный тест на Covid-19.

Непростая ситуация и в секретариате парламента – заразились 77 сотрудников, из которых 31 – активный больной.

Читайте: Реакция была быстрой: Разумков о действиях Рады в ответ на скандальное решение КСУ

Коронавирус у Разумкова

11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус.

Спикер чувствует себя нормально, поэтому будет находиться на самоизоляции и работать в дистанционном режиме.

За два дня до этого президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом, а затем и глава Офиса президента Андрей Ермак.