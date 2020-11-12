Курс валют НБУ на 12 ноября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 12 ноября на уровне 28,16 грн за $1, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время евро несколько снизилось — до 33,14 грн за €1, что на шесть копеек меньше, чем 11 ноября.

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Курс валют на 12 ноября:

$1 — 28,16 грн;

€1 — 33,14 грн;

1 польский злотый — 7,387 грн;

10 российских рублей — 3,675 грн.

Прогноз на ноябрь

Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.

Каким будет курс доллара в ноябре, читайте в материале Фактов ICTV.