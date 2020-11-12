PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар незначительно подорожал: курс валют на 12 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 12 ноября на уровне 28,16 грн за $1, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время евро несколько снизилось — до 33,14 грн за €1, что на шесть копеек меньше, чем 11 ноября.

Читайте: Осень на карантине: что будет с тарифами, курсом гривны и ценами

Курс валют на 12 ноября:

  • $1 — 28,16 грн;
  • €1 — 33,14 грн;
  • 1 польский злотый — 7,387 грн;
  • 10 российских рублей — 3,675 грн.

Курс валют НБУ на 12 ноября 2020 в Украине

Прогноз на ноябрь

Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.

Каким будет курс доллара в ноябре, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка