Курс валют НБУ на 12 ноября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 12 ноября на уровне 28,16 грн за $1, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
В то же время евро несколько снизилось — до 33,14 грн за €1, что на шесть копеек меньше, чем 11 ноября.
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Курс валют на 12 ноября:
- $1 — 28,16 грн;
- €1 — 33,14 грн;
- 1 польский злотый — 7,387 грн;
- 10 российских рублей — 3,675 грн.
Прогноз на ноябрь
Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.
Каким будет курс доллара в ноябре, читайте в материале Фактов ICTV.