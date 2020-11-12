Карантин выходного дня: Реакция Степанова на отказ Эпицентра выполнять условия

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на отказ сети торговых центров Эпицентр соблюдать карантин выходного дня. Он призвал контролирующие органы принять меры относительно позиции компании.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга 12 ноября. Он возмущен реакцией Эпицентра, который в социальных сетях написал, что они продолжат пятницу на 72 часа.

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— Меня просто возмутил пост в социальных сетях от Эпицентра. Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей?, — отреагировал Степанов.

Сеть торговых центров Эпицентр выложила пост, где сообщила о введении 72-часовой пятницы.

В ответ на заявление Эпицентра, глава Минздрава ответил, если сеть хочет покуражиться, то пусть поедет с ним в реанимацию, чтобы посмотреть, как люди страдают от коронавируса.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине и общегосударственный карантин.

Согласно новым ограничениями, по субботам и воскресеньям могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки и автосервисы.

Фото: Максим Степанов, Епицентр