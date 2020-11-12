Импланты провоцируют рак и разрываются в самолете: 5 мифов об увеличении груди

По поводу хирургических операций существует немало слухов, в частности об их безопасности и негативных последствиях. Пластический хирург, онкомаммолог и специалист по контурной пластике Андрей Якобчук дал интервью Фактам ICTV.

Врач развенчал популярные мифы и ответил на распространенные вопросы.

Операции по увеличению груди могут спровоцировать рак

Хирург утверждает, что это ложь. Он привел пример, когда в США запретили использование имплантов и провели масштабное исследование. Оно показало, что нет связи между раком и подобными операциями.

Импланты можно почувствовать на ощупь

— Это миф. Здесь решающими являются два фактора: размер силиконового импланта и толщина кожи. Если девушка очень худая, то тогда силиконовая грудь будет выглядеть ненатурально.

Пластическая операция — это дорого

На смену формы носа или увеличение груди нужно потратить $5-6 тыс.

Читайте: Когда врачи смогут осуществлять операции по пересадке головы

Грудные импланты могут разорваться в самолете

— В 90-х годах был временный запрет на использование имплантов. Девушки все равно хотели пышную грудь, поэтому им вкладывали мешочки с физическим раствором. Возможно, тогда был такой инцидент, что во время полета один из них разорвался. И с тех пор образовался такой миф.

По словам Якобчука, имплант хорошо держит форму. Если его разрезать пополам, содержимое останется на двух частях.

После маммопластики нельзя кормить грудью

— Это не так, если выбрать оптимальный размер импланта, давление на ткани груди будет незначительным. С молоком проблем не будет, а после кормления даже не понадобится коррекция.

Снижается ли чувствительность груди после операции

Многие женщины не решаются на хирургическое вмешательство из-за опасений относительно снижения чувствительности. Украинский хирург Андрей Якобчук рассказал, почему может снижаться чувствительность и когда нужно заменять импланты.