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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Карантин выходного дня — будут ли работать рынки

Во время карантина выходного дня смогут работать рынки, которые имеют от 60% продуктового товарооборота.

Об этом Фактам ICTV стало известно от собственных источников в Кабмине.

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Однако непродовольственные рынки не смогут работать на выходные до 30 ноября из-за карантина.

Соответствующее постановление Кабинет министров должен опубликовать в ближайшее время.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Общепит сможет работать на вынос.

Фото: УНИАН

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