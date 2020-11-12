Во время карантина выходного дня смогут работать рынки, которые имеют от 60% продуктового товарооборота.

Об этом Фактам ICTV стало известно от собственных источников в Кабмине.

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Однако непродовольственные рынки не смогут работать на выходные до 30 ноября из-за карантина.

Соответствующее постановление Кабинет министров должен опубликовать в ближайшее время.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Общепит сможет работать на вынос.