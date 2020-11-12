Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня.

По его словам, он готов поддерживать решение Кабмина, если город получит поддержку от государства.

— На 35% поднимаются цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться, — сообщил мэр.

Кроме того, Анатолий Бондаренко отметил, что с началом введения карантина в стране из городского бюджета было выделено 104 млн грн на борьбу с коронавирусом. А от государства Черкассы не получили тогда никакой финансовой поддержки.

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Лишь недавно государство направило Черкассам 1,7 млн грн на обеспечение подачи кислорода для коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

— Задача городских властей пока — максимально обеспечить оказание медицинской помощи всем, кто в этом нуждается. Но как мы сможем лечить больных, если на это не будет денег? Государство же фактически оставляет местном самоуправлении один на один в борьбе с коронавирусом, — сказал Бондаренко.

Мэр также отметил, что карантин выходного дня неуместен для таких небольших городов, как Черкассы. Он обосновал это тем, что на выходные люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках и за городом. А в больших супермаркетах существует больший риск заразиться, чем в маленьких магазинах, которые придерживаются необходимых санитарных норм.

По его словам, такие карантинные ограничения не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес.

Карантин выходного дня

В Ровно мэр заявил, что пока не будет вводить карантин выходного дня. По его словам, для начала должно пройти селекторное совещание ОГА и только после этого городской совет будет созывать свою комиссию.

А решение об усилении карантинных ограничений будет приниматься только 16 ноября.

Источник: Черкасский городской совет