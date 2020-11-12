Коронавирус в КСУ: судьи переходят на дистанционную работу

В Конституционном суде Украины зафиксировали случаи коронавируса среди работников. Поэтому судьи КСУ переходят на дистанционную форму работы.

— Чтобы не распространять болезнь, судьи будут работать в дистанционном режиме. Мы не проводили ни одного судебного заседания с участием больного коронавирусом судьи, — говорится на сайте органа.

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Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд отменил наказание за недостоверное декларирование. Система публичных э-деклараций прекратила работу.

Такое решение вызвало шквал критики, люди устраивали митинги у стен КСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал проект закона, который предусматривает увольнение судей КСУ. Также он предлагает признать решение об отмене э-деклараций недействительным.

Источник: КСУ