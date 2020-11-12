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Факты / Украина

Мендель не заразилась Covid-19 от Зеленского

Юлия Мендель — пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, который на днях инфицировался коронавирусом, сейчас здорова.

По ее словам, тесты на Covid-19 сдает регулярно.

— Если будет положительный — сообщу. Тесты делаю регулярно, — написала она в соцсети.

 

Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку?:)
Якщо буде позитивний — повідомлю. Тести роблю регулярно.

Опубликовано Iuliia Mendel Среда, 11 ноября 2020 г.

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Корнавирус у Зеленского и Ермака

9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.

Сейчас глава государства находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.

В список зараженных 11 ноября попал также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Фото: Офис президента

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