Юлия Мендель — пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, который на днях инфицировался коронавирусом, сейчас здорова.
По ее словам, тесты на Covid-19 сдает регулярно.
— Если будет положительный — сообщу. Тесты делаю регулярно, — написала она в соцсети.
Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку?:)
Якщо буде позитивний — повідомлю. Тести роблю регулярно.
Опубликовано Iuliia Mendel Среда, 11 ноября 2020 г.
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Корнавирус у Зеленского и Ермака
9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.
В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.
Сейчас глава государства находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.
В список зараженных 11 ноября попал также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.