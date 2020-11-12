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Факты / Украина

Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович получил положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

Об этом Райкович сообщил в социальных сетях 12 ноября. Он призвал всех беречься и не выходить из дома без крайней необходимости.

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— Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому снова и снова призываю всех вас — берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках!, — написал Райкович.

Доброго ранку, земляки! Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо…

Опубликовано Андрій Райковичем Четверг, 12 ноября 2020 г.

Мэр Кропивницкого поблагодарил медиков за работу. Он надеется, что в больнице пробудет недолго.

По состоянию на 12 ноября, в Кировоградской области на коронавирус заболело 141 человек.

Вице-премьер Резников заразился коронавирусом

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников болен коронавирусом. С понедельника он находится на самоизоляции. Резников уверяет, что чувствует себя нормально, обоняние и вкус не потерял.

Источник: Андрей Райкович

Фото: Андрей Райкович

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