Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывает из строя, — написал Стефанчук.

Читайте: У Зеленского диагностировали коронавирус

Вице-спикер Рады также призвал всех, кто контактировал с ним в последнее время, внимательно отнестись к состоянию здоровья.

Коронавирус у Разумкова

Вчера, 11 ноября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус.

Он отметил, что чувствует себя нормально, будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

Источник: Руслан Стефанчук