11 057 позитивных тестов на Covid-19 за сутки. По состоянию на 12 ноября коронавирусом заразились уже 500 865 человек.
Из-за осложнений за день умерло 198 пациентов, а в целом зарегистрировано 9 145 летальных случаев.
В то же время выздоровели уже 227 694 украинца, из которых 6 235 – за последний день.
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Кроме того, за день в больницы госпитализированы 1 509 пациентов.
Лаборатории сделали за сутки 77 149 тестов, из которых методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216.
Наибольшее количество подтвержденных случаев — в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
Ситуация в регионах
- г. Киев – 47 563 случая;
- Винницкая область — 13 153 случая;
- Волынская область — 17 610 случаев;
- Днепропетровская область — 19 169 случаев;
- Донецкая область — 15 478 случаев;
- Житомирская область — 20 589 случаев;
- Закарпатская область — 18 470 случаев;
- Запорожская область — 16 084 случая;
- Ивано-Франковская область — 26 252 случая;
- Киевская область — 22 431 случай;
- Кировоградская область – 3 422 случая;
- Луганская область – 4 822 случая;
- Львовская область — 35 535 случаев;
- Николаевская область – 11 373 случаи;
- Одесская область – 30 704 случаи;
- Полтавская область — 13 767 случаев;
- Ровенская область — 23 585 случаев;
- Сумская область — 16 101 случай;
- Тернопольская область — 22 798 случаев;
- Харьковская область — 45 469 случаев;
- Херсонская область – 6 272 случая;
- Хмельницкая область – 21 392 случаи;
- Черкасская область — 11 323 случая;
- Черновицкая область — 26 699 случаев;
- Черниговская область — 10 804 случая.
Коронавирус в Украине 11 ноября
По состоянию на утро 11 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 10 611 человек, а в целом — 489 808 граждан.
Вчера от осложнений умер 191 пациент, а выздоровели 6 802 человека.
Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировали в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693) и Львовской (684) областях.