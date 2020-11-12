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Полмиллиона инфицированных: за сутки Covid-19 заболели более 11 тыс. украинцев

11 057 позитивных тестов на Covid-19 за сутки. По состоянию на 12 ноября коронавирусом заразились уже 500 865 человек.

Из-за осложнений за день умерло 198 пациентов, а в целом зарегистрировано 9 145 летальных случаев.

В то же время выздоровели уже 227 694 украинца, из которых 6 235 – за последний день.

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Кроме того, за день в больницы госпитализированы 1 509 пациентов.

Лаборатории сделали за сутки 77 149 тестов, из которых методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216.

Наибольшее количество подтвержденных случаев — в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Ситуация в регионах

  • г. Киев – 47 563 случая;
  • Винницкая область — 13 153 случая;
  • Волынская область — 17 610 случаев;
  • Днепропетровская область — 19 169 случаев;
  • Донецкая область — 15 478 случаев;
  • Житомирская область — 20 589 случаев;
  • Закарпатская область — 18 470 случаев;
  • Запорожская область — 16 084 случая;
  • Ивано-Франковская область — 26 252 случая;
  • Киевская область — 22 431 случай;
  • Кировоградская область – 3 422 случая;
  • Луганская область – 4 822 случая;
  • Львовская область — 35 535 случаев;
  • Николаевская область – 11 373 случаи;
  • Одесская область – 30 704 случаи;
  • Полтавская область — 13 767 случаев;
  • Ровенская область — 23 585 случаев;
  • Сумская область — 16 101 случай;
  • Тернопольская область — 22 798 случаев;
  • Харьковская область — 45 469 случаев;
  • Херсонская область – 6 272 случая;
  • Хмельницкая область – 21 392 случаи;
  • Черкасская область — 11 323 случая;
  • Черновицкая область — 26 699 случаев;
  • Черниговская область — 10 804 случая.

Карта та статистика поширення коронавірусу в Україні 12 листопада

Коронавирус в Украине 11 ноября

По состоянию на утро 11 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 10 611 человек, а в целом — 489 808 граждан.

Вчера от осложнений умер 191 пациент, а выздоровели 6 802 человека.

Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировали в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693) и Львовской (684) областях.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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