11 057 позитивных тестов на Covid-19 за сутки. По состоянию на 12 ноября коронавирусом заразились уже 500 865 человек.

Из-за осложнений за день умерло 198 пациентов, а в целом зарегистрировано 9 145 летальных случаев.

В то же время выздоровели уже 227 694 украинца, из которых 6 235 – за последний день.

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Кроме того, за день в больницы госпитализированы 1 509 пациентов.

Лаборатории сделали за сутки 77 149 тестов, из которых методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216.

Наибольшее количество подтвержденных случаев — в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Ситуация в регионах

г. Киев – 47 563 случая;

Винницкая область — 13 153 случая;

Волынская область — 17 610 случаев;

Днепропетровская область — 19 169 случаев;

Донецкая область — 15 478 случаев;

Житомирская область — 20 589 случаев;

Закарпатская область — 18 470 случаев;

Запорожская область — 16 084 случая;

Ивано-Франковская область — 26 252 случая;

Киевская область — 22 431 случай;

Кировоградская область – 3 422 случая;

Луганская область – 4 822 случая;

Львовская область — 35 535 случаев;

Николаевская область – 11 373 случаи;

Одесская область – 30 704 случаи;

Полтавская область — 13 767 случаев;

Ровенская область — 23 585 случаев;

Сумская область — 16 101 случай;

Тернопольская область — 22 798 случаев;

Харьковская область — 45 469 случаев;

Херсонская область – 6 272 случая;

Хмельницкая область – 21 392 случаи;

Черкасская область — 11 323 случая;

Черновицкая область — 26 699 случаев;

Черниговская область — 10 804 случая.

Коронавирус в Украине 11 ноября

По состоянию на утро 11 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 10 611 человек, а в целом — 489 808 граждан.

Вчера от осложнений умер 191 пациент, а выздоровели 6 802 человека.

Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировали в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693) и Львовской (684) областях.