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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Чувствую себя хорошо: больной коронавирусом Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, обратился к украинцам.

Он поблагодарил всех за поддержку.

— Коронавирус, к сожалению, не обошел стороной и меня. Но чувствую я себя достаточно хорошо. Спасибо. Думаю, большая заслуга — это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания скорейшего выздоровления. Я благодарю за это каждого из вас, — отметил Владимир Зеленский.

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И хотя глава страны находится на самоизоляции, он продолжает выполнять свои обязанности.

— Третий день нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, выполняю свои обязанности. В онлайне проходят у меня совещания, важные переговоры, звонки, — добавил президент.

Коронавирус у Зеленского

У Владимира Зеленского подтвердили коронавирус 9 ноября.

С этого дня он ушел на самоизоляцию, сейчас он находится в больнице Феофания, где ему создали условия для выполнения обязанностей.

Подробнее о коронавирусе у Зеленского читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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