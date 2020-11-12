Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, обратился к украинцам.

Он поблагодарил всех за поддержку.

— Коронавирус, к сожалению, не обошел стороной и меня. Но чувствую я себя достаточно хорошо. Спасибо. Думаю, большая заслуга — это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания скорейшего выздоровления. Я благодарю за это каждого из вас, — отметил Владимир Зеленский.

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И хотя глава страны находится на самоизоляции, он продолжает выполнять свои обязанности.

— Третий день нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, выполняю свои обязанности. В онлайне проходят у меня совещания, важные переговоры, звонки, — добавил президент.

Коронавирус у Зеленского

У Владимира Зеленского подтвердили коронавирус 9 ноября.

С этого дня он ушел на самоизоляцию, сейчас он находится в больнице Феофания, где ему создали условия для выполнения обязанностей.

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