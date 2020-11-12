Ни один из кандидатов в мэры Черновцов не набрал необходимое количество голосов для победы в первом туре местных выборов 2020.

Поэтому состоится повторное голосование, которое назначено на 29 ноября.

Черновицкая ТИК 12 ноября объявила результаты выборов, согласно которым во втором туре встретятся кандидат от Единой Альтернативы Роман Кличук и кандидат от Команды Михайлишина Виталий Михайлишин.

Кличука в первом туре поддержали 15 317 избирателей (27,23%), Михайлишина – 11 988 (21,31%).

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На третьем месте — отстраненный мэр Черновцов Алексей Каспрук (10 210 голосов).

Второй тур местных выборов 2020

В некоторых городах избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. Второй тур состоится также 15 и 22 ноября.

Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.