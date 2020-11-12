Рейтинг партий на выборах в Раду: кого готовы поддержать украинцы

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то украинцы поддержали бы четыре партии, которые могут преодолеть необходимый пятипроцентный барьер.

Лидером является партия Слуга народа, которую готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За партию Оппозиционная платформа — За жизнь готовы отдать голоса 17,1%, Европейскую солидарность — 15,4%, Батькивщину — 8,0%.

Близкими к прохождению в парламент также являются партии За майбутнє с поддержкой 4,5% и Сила и честь (4,3%).

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За партию Слуга народа в основном готовы голосовать в южных регионах. Оппозиционная платформа — За жизнь имеет преимущество в юго-восточных, Батькивщина — в центрально-западных. У Европейской солидарности наибольшая поддержка в западных областях и Киеве.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 2-3 ноября. Опросили 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Накануне Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса, сколько людей проголосовали бы за Владимира Зеленского в 2020 году.

Согласно результатам, действующего президента поддержали бы 33,3% избирателей.

Источник: Социологическая группа Рейтинг