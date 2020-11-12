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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Делаем все, чтобы получить вакцину от Covid-19 одними из первых — Зеленский

Украина прикладывает усилия, чтобы быть в первых рядах во время получения вакцины против коронавируса.

Об этом 12 ноября в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— С появление вакцины от коронавируса будет большая очередь стран, которые захотят получить ее. Поэтому делаем все и надеемся получить поддержку партнеров, чтобы Украина была не в конце такой очереди, а в первых рядах, — отметил Владимир Зеленский.

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Этот вопрос Владимир Зеленский обсуждал во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 10 ноября.

Вакцина против коронавируса

Именно немецкая компания BioNTech вместе с американскими коллегами из Pfizer сделала прорыв в разработке вакцины против коронавируса.

Их представители сообщили, что вещество подтвердило свою эффективность на 90%.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

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