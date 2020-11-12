Предприниматели блокировали трассу Киев-Чоп из-за карантина выходного дня

12 ноября участники акции протеста против карантина выходного дня на несколько часов заблокировали движение по трассе Киев-Чоп. Перекрыли дорогу в селе Белая Криница Ровенской области.

В областном управлении Национальной полиции сообщили, что примерно 70 человек двигались по пешеходному переходу.

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Акция протеста продолжалась с 10 утра до 12.40.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Общепит сможет работать на вынос.

Источник: полиция Ровенской области, Радио трек