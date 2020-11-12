Украина получит 8,5 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы Covax. Первый транш ожидается в размере 1 млн 250 тыс. доз.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз вакцины, равное 20% от общей численности населения. В частности, речь идет о максимум 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3%, что составляет 1 млн 250 тыс. доз.

Ближайшее заседание правления Covax состоится 19 ноября. После него станет известно об ориентировочных датах поставки вакцины и ее стоимости.

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Также Виктор Ляшко напомнил, что Украина попала в список стран, которые получат вакцину по специальной рыночной цене или бесплатно.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в лучшем случае Украина сможет получить вакцину от коронавируса в конце первого квартала 2021 года.

Сейчас еще ни одна из групп ученых, работающих над вакциной, не может похвастаться завершением третьего этапа клинических испытаний. Однако ожидается, что регистрация препарата может произойти до нового года.