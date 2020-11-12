Отпуск осенью 2020: куда поехать в Украине

Отпуск осенью — это прекрасный период, чтобы настроиться на продуктивную работу, отдохнуть и побыть наедине с мыслями.
Осень — это время для размышлений и красивых прогулок на свежем воздухе и в живописных местах.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в выборе отдыха, поэтому осень 2020 можно прекрасно провести в Украине.
Куда поехать отдыхать осенью в Украине, подборку красивых мест и цен, ищите на сайте Факты ICTV.
Яремче, Карпаты
Карпаты — это очень живописное место в Украине, на которое действительно стоит потратить свой отпуск. Здесь часами можно наслаждаться покоем, величием гор и красочными лесами.
Карпаты идеально подойдут для семейного отдыха, как активного, так и более спокойного.
Яремче — это город областного значения, у которого есть удобная транспортная инфраструктура: туда можно добраться и поездом, и автобусом, и электричкой.
Сколько стоит дорога:
- Поезд Киев-Яремче — от 570 грн;
- Автобус из Ивано-Франковска — от 100 грн за одного;
- Автобус из Львова — от 200 грн за одного.
Здесь можно найти немало комфортабельных отелей с видом на горы, а цены есть на любой кошелек.
Так, за пять ночей в октябре на двух нужно заплатить от 3 тыс. грн.
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Харьков
Харьков также прекрасно подходит для больших прогулок. Одно из самых популярных мест — парк имени Горького.
В парке расположены десятки аттракционов, потому развлечение здесь найдется каждому.
И хотя есть миф, что Харьков — промышленный город, однако там есть достаточно интересных мест, где провести осенний отпуск.
В Харькове стоит посетить и Европейскую площадь — шестую по своим размерам в Европе и 14 в мире.
Цена на билеты:
- Поезд Киев-Харьков — от 330 грн;
- Самолет Киев-Харьков-Киев — от 3 тыс. грн.
На номер в гостинице за двоих на пять ночей цена стартует от 3,5 тыс. грн.
Клевань, Ровенская область
Клевань — небольшой поселок городского типа в Ровенской области, который стал известным благодаря тоннелю любви и ассоциируется с романтическим путешествием.
Тоннель имеет арочную форму, образованную ветвями над железнодорожными путями.
Подобных туннелей нет не только в Украине, но и в Европе.
Доехать можно в Ровно, а из города — автобусом или на авто.
Цены на билеты:
- Поезд Киев-Ровно — от 150 грн;
- Автобус Луцк-Клевань — 56 грн.
Номер в отеле на двоих за пять ночей обойдется вам минимум от 2,5 тыс. грн.
Больше о том, где отдохнуть в Украине, места то на море и в горах, смотрите на сайте Факты ICTV.