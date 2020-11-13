По состоянию на утро 13 ноября статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 512 652 больных. За сутки их количество увеличилось еще на 11 787 инфицированных.

Такой суточный прирост стал новым антирекордом.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 9 317 больных, за сутки — еще 172 человека. В то же время полностью выздоровели уже 233 849 пациентов, за сутки 6 155 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Прирост в регионах:

г. Киев — 48646 (+1083)

Области:

Винницкая — 13367 (+214)

Волынская — 18004 (+394)

Днепропетровск — 19909 (+740)

Донецкая — 16025 (+547)

Житомирская — 21138 (+549)

Закарпатская — 18832 (+362)

Запорожская — 16811 (+727)

Ивано-Франковск — 26824 (+572)

Киевская — 23103 (+672)

Кировоградская — 3501 (+79)

Луганская — 4940 (+118)

Львовская — 36000 (+465)

Николаевская — 11646 (+273)

Одесская — 31332 (+628)

Полтавская — 14327 (+560)

Ровенская — 24045 (+460)

Сумская — 16781 (+680)

Тернопольская — 23012 (+214)

Харьковская — 46137 (+668)

Херсонская — 6485 (+213)

Хмельницкая — 21954 (+562)

Черкасская — 11 673 (+350)

Черновицкая — 27140 (+441)

Черниговская — 11020 (+216)

Коронавирус 12 ноября

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 12 ноября свидетельствовала о 500 865 больных, за сутки зафиксировали новый антирекорд — 11 057 инфицированных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев — в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.