По состоянию на утро 13 ноября статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 512 652 больных. За сутки их количество увеличилось еще на 11 787 инфицированных.
Такой суточный прирост стал новым антирекордом.
Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 9 317 больных, за сутки — еще 172 человека. В то же время полностью выздоровели уже 233 849 пациентов, за сутки 6 155 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
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Прирост в регионах:
- г. Киев — 48646 (+1083)
Области:
- Винницкая — 13367 (+214)
- Волынская — 18004 (+394)
- Днепропетровск — 19909 (+740)
- Донецкая — 16025 (+547)
- Житомирская — 21138 (+549)
- Закарпатская — 18832 (+362)
- Запорожская — 16811 (+727)
- Ивано-Франковск — 26824 (+572)
- Киевская — 23103 (+672)
- Кировоградская — 3501 (+79)
- Луганская — 4940 (+118)
- Львовская — 36000 (+465)
- Николаевская — 11646 (+273)
- Одесская — 31332 (+628)
- Полтавская — 14327 (+560)
- Ровенская — 24045 (+460)
- Сумская — 16781 (+680)
- Тернопольская — 23012 (+214)
- Харьковская — 46137 (+668)
- Херсонская — 6485 (+213)
- Хмельницкая — 21954 (+562)
- Черкасская — 11 673 (+350)
- Черновицкая — 27140 (+441)
- Черниговская — 11020 (+216)
Коронавирус 12 ноября
Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 12 ноября свидетельствовала о 500 865 больных, за сутки зафиксировали новый антирекорд — 11 057 инфицированных.
Наибольшее количество подтвержденных случаев — в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.