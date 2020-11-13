Чего ждать от пандемии коронавируса зимой и можно ли предотвратить вспышку

Сейчас пандемия коронавируса находится в очень активной стадии. Ежедневно в мире фиксируются сотни тысяч новых случаев заболевания, системы здравоохранения многих стран оказались на грани.

Однако, возможно, эта ситуация еще не пиковая. Ученые до сих пор прогнозируют, что худшее нас ожидает зимой.

Страны, в частности и Украина, кажется, не поняли, насколько тяжелой будет эта зима как для медиков, так и для граждан.

Сейчас наше государство стоит на пороге тяжелого этапа в борьбе с коронавирусной болезнью.

Подходим к коллапсу

Ситуация в Украине уже по меньшей мере критическая. Количество новых ежедневных случаев пересекло отметку в 10 тыс. пациентов, и в ближайшее время тенденции к уменьшению не будет.

Даже несмотря на то, что в государстве несколько недель будет действовать карантин выходного дня, уменьшение количества случаев заболевания, если оно вообще будет наблюдаться, ожидают в пределах 7-8 тыс. новых пациентов каждый день.

Но даже это будет создавать значительную нагрузку на медицинскую систему Украины. Проблема не в уровне заболеваемости в целом, как в росте количества пациентов с тяжелым течением болезни.

В Одессе уже дошли до того, что медикам приходится сортировать людей, поскольку им не хватает коек, чтобы разместить всех больных. То есть госпитализируют только тех, кто в очень тяжелом состоянии.

Поэтому сейчас очень важно придерживаться карантинных ограничений. Если этого не делать, то очень быстро кровати закончатся.

— Если мы не будем придерживаться (карантинных, — Ред.) ограничений, я вам сейчас расскажу, что будет происходить: мы уже через месяц можем получить 100% заполнение коек. В больницах некуда будет принимать больных. В таком случае не будут оказывать помощь именно в условиях стационара. Людям, нуждающимся в кислороде, которым нужны аппараты ИВЛ, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшей же проблемой могут стать не кровати, а медицинские работники, которых не хватает, чтобы оказать помощь всем пациентам.

Тяжелая зима

В Минздраве прогнозируют, что эта зима для украинской системы здравоохранения станет очень тяжелой. А это значит, что будет трудно и всем гражданам.

Однако, по мнению доктора биологических наук Сергея Комиссаренко, сейчас трудно спрогнозировать ситуацию с распространением Covid-19, которую мы можем увидеть зимой.

Те же прогнозы, которые есть, ухудшает ситуация с вакцинацией против гриппа. В период с мая 2019 года до мая 2020 года вакцинировались менее 1% граждан. И в этом году цифры вряд ли будут намного лучше.

Согласно исследованию Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, сейчас ожидают увеличения количества заболеваний гриппом и ОРВИ, что значительно увеличит нагрузку на медицинскую систему.

Сейчас увеличение заболеваемости объясняют ростом мобильности населения, который наблюдалось во время местных выборов. Сейчас она вернулась к более устойчивым значениям, но все равно достигает 130-140% от показателя на начало года.

— У этого вируса будет “расцвет”. Впереди нас ждут несколько тяжелых месяцев, после которых мы будем более трезво смотреть на ситуацию, — заявил микробиолог Стэнфордского университета Дэвид Релман.

Чтобы понять поведение вирусов, необходимы годы исследований, но у нас их нет. Поэтому ученые пытаются экспериментально исследовать, как Covid-19 ведет себя в различных условиях.

Согласно последним исследованиям, коронавирус лучше чувствует себя в условиях низких температур и низкой влажности. Особенно когда мало солнечного света.

А при температуре около 40° ультрафиолетовая радиация может уничтожить частицы Covid-19 на поверхностях и в аэрозоле.

То есть зимой для вируса более благоприятные условия. Особенно в закрытых помещениях, где воздух часто застаивается.

Еще из одного исследования делают вывод, что коронавирус распространялся быстрее в местах без значительного количества ультрафиолетового света. Ученые считают, что вирус будет меньше распространяться летом, а больше — зимой, если не вводить никаких ограничений.

И если мы увидим сезонный эффект вируса, далеко не он будет решающим.

Предотвратить наихудшее

Фактически, у мира нет возможности предотвратить ухудшение ситуации с распространением коронавируса зимой, однако можно попытаться уменьшить ее масштабы.

— Заявление, что вспышка неизбежна, может звучать как фатализм. Но то, что всплеск неизбежен, не значит, что его размер нельзя уменьшить, — говорит эпидемиолог школы здравоохранения Гарвардского университета Уильям Ханаж.

Но что означает уменьшение? В значительной степени это — меньше контактов между людьми, что приведет к снижению уровня распространения коронавируса.

Власть в Украине пытается сделать это с помощью карантина выходного дня. Но его эффективность ставит под сомнение большое количество экспертов, ведь места с большим риском подхватить заболевание до сих пор остаются открытыми.

Кроме того, больше в передаче заболевания зависит от самих людей и того, как они следуют рекомендациям.

— Безусловно, самым большим фактором, который повлияет на масштаб вспышки, являются такие меры борьбы как социальное дистанцирование и ношение масок, — считает эпидемиолог Принстонского университета Рейчел Бейкер.

Сейчас всем необходимо трезво посмотреть на ситуацию. И тогда можно будет увидеть, что происходит то, о чем ученые предупреждали еще летом, и это подтверждается исследованиями.

Но скоро наступит праздничный период, когда все привыкли ходить друг к другу в гости, чтобы отпраздновать Рождество или Новый год. Тут ни о каком соблюдении правил безопасности, скорее всего, речь идти не будет.

Почему-то люди привыкли, что в гостях они попадают в безопасную среду, хотя все больше исследований подтверждают, что именно там самая большая угроза подхватить Covid-19.

У нас два выхода из ситуации: или жесткий карантин по примерам таких стран как Италия, Германия и Франция, где удалось снизить мобильность населения до 60-70% от показателей на начало года, или инфекционный контроль с помощью информационных кампаний.

— Осведомленный инфекционный контроль не означает дезинфекцию всех ваших продуктов и отказ от посещения продуктового магазина. Это означает лишь заходить в помещение, где люди носят маски, избегать скоплений людей и тесного контакта, — говорит Ханаж.

В любом случае количество случаев снизится. Вопрос лишь в том, пострадает от этого экономика или только чья-то гордость.

Или мы сами подготовимся к зиме, или это сделают за нас.

Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал невероятно сложным для каждого из нас. Но сейчас всем нужно быть готовыми к тяжелой зиме, которая еще впереди.