Курс валют НБУ на 13 ноября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 ноября.
НБУ установил курс доллара на уровне 28,19 грн/$, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро подорожал на 12 копеек, курс — 33,26 грн/€.
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Российский рубль упал в цене. Курс рубля — 0,364 грн.
Курс валют на 13 ноября:
- $1 — 28,1963 грн;
- €1 — 33,266 грн;
- 1 польский злотый — 7,4144 грн;
- 10 российских рублей — 3,6485 грн.
Прогноз курса доллара в ноябре
Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.
Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.