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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Доллар и евро снова подорожали: курс валют в Украине 13 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 ноября.

НБУ установил курс доллара на уровне 28,19 грн/$, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро подорожал на 12 копеек, курс — 33,26 грн/€.

Читайте: Украинцы начали делать больше вкладов в долларах — в НБУ назвали причину

Российский рубль упал в цене. Курс рубля — 0,364 грн.

Курс валют на 13 ноября:

  • $1 — 28,1963 грн;
  • €1 — 33,266 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4144 грн;
  • 10 российских рублей — 3,6485 грн.

Курс валют НБУ на 13 ноября 2020 в Украине

Прогноз курса доллара в ноябре

Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.

Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

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