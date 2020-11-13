Курс валют НБУ на 13 ноября 2020 в Украине

Прогноз курса доллара в ноябре

Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.

Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.