Украина получит первую партию вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года.

Об этом заявил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.

Поставка вакцины будет осуществляться в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам Covid-19.

Однако он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

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По словам Хабихта, каждая страна будет получать вакцину в количестве, равном 20% от общей численности населения.

Украина может рассчитывать на выделение 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года.

Первая партия, которую Украина получит во втором квартале 2021, будет насчитывать около 1,25 млн доз.

Вакцина против коронавируса

Немецкая компания BioNTech вместе с американскими коллегами из Pfizer сделала прорыв в разработке вакцины против коронавируса.

Их представители сообщили, что вещество подтвердило свою эффективность на 90%.

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