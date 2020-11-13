Комаровский рассказал об основной профилактике коронавируса

Врач Евгений Комаровский рассказал о профилактике коронавируса осенью.

По его словам, основной путь распространения Covid-19 является воздушно-капельный. На руках и различных поверхностях остаются только частицы вируса, а их шансы вызвать болезнь у человека очень малы.

Также он сообщил, что люди являются наиболее опасными в первые два дня до появления первых симптомов. В этот период они максимально распространяют вирус вокруг себя. После 5-6 дней протекания болезни больной становится почти незаразным для других.

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Поэтому для профилактики коронавируса нужно минимизировать пребывание в закрытых помещениях, где отсутствует хорошая вентиляция.

Комаровский рассказал, что при большом количестве людей вероятность встретить больного растет, а количество частиц вируса в воздухе потенциально увеличивается, и можно заболеть. А уровень концентрации вируса влияет на тяжесть заболевания коронавирусом.

Важным для профилактики Сovid-19 является проветривание помещения, если это собственный дом, и система вентиляции, которая фильтрует и очищает воздух.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 13 ноября статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 512 652 больных. За сутки их количество увеличилось еще на 11 787 инфицированных.

В общем от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 9 317 больных, за сутки — еще 172 человека. Выздоровело уже 233 849 пациентов, за сутки 6 155 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 083, Днепропетровской области — 740, Запорожской — 727, Сумской — 680 и Киевской — 672.