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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Больницы Укрзализныци будут принимать больных коронавирусом

Укрзализныцю привлекают к борьбе с коронавирусом. Минздрав обязуется профинансировать железнодорожные клинические больницы

Дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте начнут принимать больных Covid-19.

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Министерство здравоохранения обязуется обеспечить больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных.

Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц.

Укрзализныця усиливает контроль в электричках

Укрзализныця усиливает контроль за соблюдением противоэпидемических мер безопасности в электричках.

В компании сообщили, что они и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность путешествий на всех направлениях. Отныне работники Укрзализныци должны строго придерживаться масочного режима, осуществлять температурный скрининг, дезинфекцию подвижного состава после и до каждого рейса. Кроме того, контролировать наличие масок у пассажиров.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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