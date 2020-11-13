Больницы Укрзализныци будут принимать больных коронавирусом

Укрзализныця усиливает контроль за соблюдением противоэпидемических мер безопасности в электричках.

В компании сообщили, что они и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность путешествий на всех направлениях. Отныне работники Укрзализныци должны строго придерживаться масочного режима, осуществлять температурный скрининг, дезинфекцию подвижного состава после и до каждого рейса. Кроме того, контролировать наличие масок у пассажиров.