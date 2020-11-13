Митинги в Украине против карантина выходного дня

Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня до 30 ноября. Ограничения начнут действовать уже в эти выходные — 14 и 15 ноября.
В то же время ряд городов отказывается выполнять решение правительства, потому 13 ноября в Украине с новой силой начались протесты против карантина выходного дня. Митингуют представители учреждений питания, рестораторы, владельцы бизнеса и работники обслуживающих сфер.
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В каких городах выступают против карантина выходного дня, читайте далее в материале.
Харьков
Под стенами Харьковской областной госадминистрации собралось около 500 митингующих. Они требовали решить вопрос о карантине в заведениях. Протестующие выражали недовольство введением новых ограничений.
Они выкрикивали Имею право работать, Почему только мы, Заплатите за нас кредит.
Кременчуг
К зданию городского совета в Кременчуге пришли предприниматели и торговцы рынков. Они просят отсрочить введение кассовых аппаратов и не закрывать рынки на выходные, потому что только в субботу и воскресенье они могут получить основную прибыль с продаж.
Мэр Виталий Малецкий пытался успокоить митингующих, ссылаясь на трудное положение во всей стране.
Ивано-Франковск
У Главного управления Нацполиции в области собрались люди на акцию протеста Имею право работать. Рестораторы и работники вышли на улицы с кастрюлями. Они выкрикивали Человек ест не только в будни. Протестующие требуют нормального узаконивания карантина.
Черкассы
Жители Черкасс 13 ноября собрались у городского совета, чтобы выступить против карантина выходного дня. Около 200 человек требуют отмены новых ограничений.
Люди вышли с плакатами Гетьманцев — не путай!, Малый бизнес с большими ограничениями, Право на труд.
Винница
Предприниматели Винницкой области анонсировали акцию протеста Сохрани ФЛП. 16 ноября они перекроют переход у остановки Стрижавский карьер, что в поселке Стрижавка под Винницей.
Они требуют не допустить закрытия микробизнеса на карантин. Также протестующие недовольны установлением кассовых аппаратов.
Львов, Одесса и Славянск: какие города не введут карантин выходного дня
Некоторые города, которые не довольны условиями карантина выходного дня, поєтому отказались от него. Львов, Одесса, Славянск не будут соблюдаться новые карантинные ограничения в выходные дни.
Фото: Нацполиция