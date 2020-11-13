МОН рекомендует вузам и коледжам перейти на смешанную форму обучения

Министерство образования и науки рекомендует в учреждениях высшего и профессионального образования проводить обучение по смешанной форме с 16 ноября 2020 года из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности МОН Сергей Шкарлет.

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— С 16 ноября 2020 обучение в учреждениях высшего и профессионального перед высшим образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, — сообщил глава министерства.

Кроме того, он отметил, что организуя обучение по дистанционной или смешанной формами, следует учитывать изменения в правила карантина и предыдущие рекомендации МОН.

Закрытие учебных заведений на карантин

Глава Держспоживслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что закрытие школ и детсадов в Киеве из-за распространения коронавируса будет последней мерой.

По его словам, что в школах и детских садах наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирус.

Источник: Сергей Шкарлет