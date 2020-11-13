Минздрав одобрил лечение Covid-19 реконвалесцентной плазмой

Министерство здравоохранения Украины приняло использование реконвалесцентной плазмы для борьбы с коронавируса. Она содержит нейтрализующие антитела класса IgG против SARS-CoV-2.

Об этом сообщили в обновленном протоколе оказания медпомощи для лечения коронавируса. Его утвердили в Минздраве 11 ноября.

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Минздрав обратил внимание на то, что лечиться плазмой можно в начале заболевания, когда антитела еще не появились. Действенно использовать плазму лучше в течение первых 72 часов от появления симптомов.

Реконвалесцентную плазму будут использовать только для пациентов, у которых лабораторно подтвержден SARS-CoV-2.

В протокол лечения коронавируса введут украинский препарат

В Украине планируют использовать препарат украинского производителя Биовен для лечения пациентов с коронавирусом. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, лекарственное средство хотят покупать централизованно и внести его в протокол лечения от Covid-19.

Он добавил, что лекарственное средство Ремдесивир включили в протокол лечения.