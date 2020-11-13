Чувствую себя почти нормально: Разумков рассказал, как преодолевает коронавирус

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который накануне получил положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии здоровья.

Политик чувствует себя нормально, он изолировался дома и продолжает работать дистанционно. Надеется на скорейшее выздоровление и отсутствие осложнений.

— Спасибо всем за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Теплые слова помогают чувствовать себя лучше.

Читайте: Чувствую себя хорошо: больной коронавирусом Зеленский обратился к украинцам

Также глава ВР выразил надежду, что его заместитель Елена Кондратюк и другие коллеги приложат всех усилий, чтобы парламент и в дальнейшем выполнял свои функции.

Коронавирус в Верховной Раде

11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на Covid-19. Кроме него, болеют еще 13 нардепов.

В общем коронавирус диагностировали у 75 народных депутатов — это каждый шестой.