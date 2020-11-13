Чувствую себя почти нормально: Разумков рассказал, как преодолевает коронавирус

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который накануне получил положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии здоровья.
Политик чувствует себя нормально, он изолировался дома и продолжает работать дистанционно. Надеется на скорейшее выздоровление и отсутствие осложнений.
— Спасибо всем за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Теплые слова помогают чувствовать себя лучше.
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Также глава ВР выразил надежду, что его заместитель Елена Кондратюк и другие коллеги приложат всех усилий, чтобы парламент и в дальнейшем выполнял свои функции.
Коронавирус в Верховной Раде
11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на Covid-19. Кроме него, болеют еще 13 нардепов.
В общем коронавирус диагностировали у 75 народных депутатов — это каждый шестой.