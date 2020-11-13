В случае локдауна медицинской сферы — будет введен полный локдаун на всей территории страны.

Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил в эфире одного из телеканалов.

— С сегодняшнего дня постановление карантина выходного дня вступило в силу. Его результатов Минздрав ожидает по итогам трех недель.

Также политик отметил, что религиозные мероприятия регулируются Конституцией, поэтому правительство не может запретить их проведение без введения чрезвычайного положения.

Во время служб должны придерживаться требований по количеству участников, дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

— Если придем к локдауну медицинской сферы — будет введен полный локдаун для всей страны.

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Коронавирус в Украине

В Украине через месяц заполненность коек для больных коронавирусной болезнью Covid-19 может быть 100%, если люди не будут соблюдать карантинных правил.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что ситуация с пандемией обостряется и чем дальше, тем труднее системе здравоохранения выдерживать эту нагрузку.