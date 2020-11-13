9 ноября у президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирус, после чего он был госпитализирован в клиническую больницу Феофания, где глава и сейчас находится на лечении.

За неделю в СМИ распространялось много информации об особых условиях, в которых лечится глава страны, заоблачных бюджетах и усилении охранных мер в заведении, которые мешают работе персонала.

О том, как чувствует себя президент, а также в каких условиях находится, рассказал главный врач клинической больницы Феофания Игорь Семенив.

Состояние здоровья Зеленского

По состоянию на пятницу, 13 ноября, Владимир Зеленский чувствует себя хорошо, у него легкая степень заболевания. Есть признаки, по которым он должен продолжать находиться в стационаре, однако врачи надеются на скорое выздоровление.

— Ни кашля, ни температуры у президента уже нет. Есть определенные симптомы, которые предусматривают его пребывание в стационаре. Признаки, которые мы имеем сегодня, позволяют нам судить о том, что осложнений не должно быть. Объективные критерии позволяют надеяться на скорейшее выздоровление, — рассказал Игорь Семенив.

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По его словам, совсем другой была ситуация в понедельник, 9 числа, из-за чего главу и госпитализировали в больницу.

— Стопроцентные были показания. И кашель, и повышенная температура, и снижение сатурации. Во время госпитализации мы квалифицировали даже среднюю форму тяжести, из-за которой пациент подлежит стопроцентной госпитализации, — добавил врач.

Как лечится президент

По словам главного врача, Владимир Зеленский получает стандартное лечение.

— Лечение получает такое же, как и каждый гражданин Украины. Абсолютно укладывается в норматив, утвержденный нашим органом управления. Это — 7,8 тыс. грн для каждого человека. Каждый человек, который попадает к нам на лечение, получает эту сумму. Она может варьироваться, поскольку не каждый день проводится компьютерная томография, ПЦР-тестирование, — продолжает Игорь Семенив.

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Сейчас президент получает противовоспалительное и противовирусное лечение. В понедельник или вторник ему сделают контрольные тесты на коронавирус.

В то же время, по информации врача, данные о заоблачных суммах на лечение президента неправдивы.

Условия для Зеленского

Хотя лечение президента проходит по обычному протоколу, условия, в которых он находится, немного отличаются.

— Находится он в таких условиях, как и другие пациенты, однако есть дополнительные нюансы, потому что он должен выполнять свои обязанности. У него есть специальный кабинет, оборудованный спецсвязью и другими коммуникациями, которые позволяют ему проводить определенные совещания, — объясняет Игорь Семенив.

По его словам, помещение, где находится президент, полностью изолировано, персонал работает в средствах индивидуальной защиты.

Коронавирус у Зеленского

Уже почти неделю Владимир Зеленский находится в Феофании из-за заболевания коронавирусом.

Он записал обращение к украинцам, во время которого поблагодарил граждан за поддержку.

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