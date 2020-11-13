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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

РФ не может называть своих военных в Карабахе миротворцами — Украина в ОБСЕ

Россия не имеет оснований называть своих военных, отправленных в Нагорный Карабах, миротворцами. Поскольку она является страной, которая оккупировала части территории Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк в ОБСЕ.

— Российская Федерация, которая продолжает агрессивные действия против Украины, включая временную оккупацию вооруженными силами Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами.

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Также Евгений Цымбалюк отметил, что оккупация Россией части суверенной территории Грузии ставит под сомнение эффективность так называемой миротворческой роли России в регионе Южного Кавказа и дискредитирует понятие миротворческой миссии.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения с Россией и Азербайджаном о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Одним из пунктов этого соглашения является то, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора РФ размещает свой миротворческий контингент — 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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