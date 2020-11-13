Несмотря на постоянное ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине и усиление карантинных мер, в Запорожье школьники с 16 ноября снова вернутся за парты.
Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook
— С понедельника возобновляются занятия в школах для всех учащихся, — отметил Владимир Буряк.
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По его словам, детские сады в Запорожье также работают, но их персонал и воспитанники должны придерживаться всех карантинных требований.
Дистанционное обучение
Из-за сложной эпидситуации ученики в ряде населенных пунктов Украины вынуждены учиться дистанционно.
В МОН озвучили рекомендации для учителей при организации учебного процесса детей. Они советуют не перегружать школьников, обучающихся дома.
Подробнее о дистанционном обучении в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Владимир Буряк