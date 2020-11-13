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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

В Запорожье отменили дистанционное обучение — когда дети пойдут в школу

Несмотря на постоянное ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине и усиление карантинных мер, в Запорожье школьники с 16 ноября снова вернутся за парты.

Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook

— С понедельника возобновляются занятия в школах для всех учащихся, — отметил Владимир Буряк.

Читайте: МОН рекомендует вузам и колледжам перейти на смешанную форму обучения

По его словам, детские сады в Запорожье также работают, но их персонал и воспитанники должны придерживаться всех карантинных требований.

Дистанционное обучение

Из-за сложной эпидситуации ученики в ряде населенных пунктов Украины вынуждены учиться дистанционно.

В МОН озвучили рекомендации для учителей при организации учебного процесса детей. Они советуют не перегружать школьников, обучающихся дома.

Подробнее о дистанционном обучении в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Владимир Буряк

Фото: Dreamstime

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