Украина будет сотрудничать с NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) над исследованиями на Марсе и Луне.

Государственное космическое агентство Украины присоединились к программе NASA Артемида, которая предусматривает мирное исследование и эксплуатацию Луны, Марса, астероидов и комет.

Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности по инициативе.

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Глава ГКАУ Владимир Усов подчеркнул важность такого сотрудничества. Это позволит Украине продвигать свои проекты и набираться опыта от ведущих космических агентств со всего мира.

Вода на Луне

Исследователи NASA обнаружили воду на поверхности Луны, которая освещается солнцем. До этого считалось, что жидкость может существовать только на участках, которые не пропускают солнечные лучи.

Молекулы воды находились в одном из крупнейших кратеров, общий объем составляет примерно 0,3 л.

Источник: Государственное космическое агентство Украины