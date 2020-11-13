В канун карантина выходного дня полиция увеличит количество рейдовых групп

Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.

С начала недели проверено около 40 тыс. заведений, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

— Всего с начала действия карантина составлен 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложено штрафов почти 20 млн грн. За неделю обнаружили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22.00, — отметил глава Нацполиции.

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Сейчас работает около тысячи рейдовых групп. Их количество будет увеличено и они будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

Карантин выходного дня

С 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Это означает, что торговые центры, кафе, рестораны и другие культурные заведения закроют на выходные.

Мэры многих городов заявили об отказе от такого нововведения.

В правительстве считают, что они не имеют права отменять карантин выходного дня. По его исполнением будут следить правоохранители.