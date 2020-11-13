В Украине через месяц заполненность коек для больных коронавирусной болезнью Covid-19 может быть 100%, если люди не будут соблюдать карантинных правил.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что ситуация с пандемией обостряется и чем дальше, тем труднее системе здравоохранения выдерживать эту нагрузку.

— У нас не будет легкой зимы — нам будет очень трудно. И сейчас наша главная задача пройти эту зиму пандемии с наименьшими потерями. Если мы не будем придерживаться карантинных правил, я вам сейчас расскажу, что будет происходить: мы уже через месяц можем получить 100% заполнение наших коек. Что будет дальше? Если мы получим 100% заполнение коек? Просто в больницах некуда будет принимать больных. В таком случае не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые нуждаются в кислороде или аппаратах ИВЛ.

В свою очередь министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов отметил, что в случае локдауна медицинской сферы — будет введен полный локдаун для всей страны.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 13 ноября статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 512 652 больных. За сутки их количество увеличилось еще на 11 787 инфицированных.

Такой суточный прирост стал новым антирекордом.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 9 317 больных, за сутки — еще 172 человека. В то же время полностью выздоровели уже 233 849 пациентов, за сутки 6 155 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.