12 524 положительных теста за сутки — количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 14 ноября увеличилось до 525 176.

Из них умерли от осложнений 9 508 больных, а за сутки — 191 пациент.

За время эпидемии выздоровели уже 238 811 пациентов, а за последний день – 4 962 человека.

По данным Минздрава, за день госпитализировали 1525 больных.

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Антилидеры по количеству новых случаев — Киев (1 053), Запорожская (805), Одесская (758), Харьковская (749) и Киевская (698) области.

Так выглядит статистика коронавируса в регионах:

г. Киев – 49 699 (+1053)

Винницкая — 13 627 (+260)

Волынская – 18 433 (+429)

Днепропетровск – 20 535 (+626)

Донецк – 16 632 (+607)

Житомирская — 21 597 (+459)

Закарпатская — 19 214 (+382)

Запорожская – 17 616 (+805)

Ивано-Франковск – 27 417 (+593)

Киевская – 23 801 (+698)

Кировоградская – 3 572 (+71)

Луганская – 5 080 (+140)

Львовская – 36 561 (+561)

Николаевская – 11 944 (+298)

Одесская — 32 090 (+758)

Полтавская – 14 800 (+473)

Ровенская – 24 579 (+534)

Сумская – 17 437 (+656)

Тернопольская – 23 330 (+318)

Харьковская – 46 886 (+749)

Херсонская – 6 752 (+267)

Хмельницкая – 22 450 (+496)

Черкасская — 12 315 (+642)

Черновицкая — 27 511 (+371)

Черниговская — 11 298 (+278).

Коронавирус в Украине 13 ноября

По состоянию на 13 ноября тестирование на коронавирус в Украине подтвердило инфекцию у 512 652 больных, а за сутки — у 11 787 украинцев.

Вчера умерли 172 человека, а в целом – 9 317 больных, выздоровели уже 233 849 пациентов, за день — 6155.