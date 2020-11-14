12 524 положительных теста за сутки — количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 14 ноября увеличилось до 525 176.
Из них умерли от осложнений 9 508 больных, а за сутки — 191 пациент.
За время эпидемии выздоровели уже 238 811 пациентов, а за последний день – 4 962 человека.
По данным Минздрава, за день госпитализировали 1525 больных.
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Антилидеры по количеству новых случаев — Киев (1 053), Запорожская (805), Одесская (758), Харьковская (749) и Киевская (698) области.
Так выглядит статистика коронавируса в регионах:
- г. Киев – 49 699 (+1053)
- Винницкая — 13 627 (+260)
- Волынская – 18 433 (+429)
- Днепропетровск – 20 535 (+626)
- Донецк – 16 632 (+607)
- Житомирская — 21 597 (+459)
- Закарпатская — 19 214 (+382)
- Запорожская – 17 616 (+805)
- Ивано-Франковск – 27 417 (+593)
- Киевская – 23 801 (+698)
- Кировоградская – 3 572 (+71)
- Луганская – 5 080 (+140)
- Львовская – 36 561 (+561)
- Николаевская – 11 944 (+298)
- Одесская — 32 090 (+758)
- Полтавская – 14 800 (+473)
- Ровенская – 24 579 (+534)
- Сумская – 17 437 (+656)
- Тернопольская – 23 330 (+318)
- Харьковская – 46 886 (+749)
- Херсонская – 6 752 (+267)
- Хмельницкая – 22 450 (+496)
- Черкасская — 12 315 (+642)
- Черновицкая — 27 511 (+371)
- Черниговская — 11 298 (+278).
Коронавирус в Украине 13 ноября
По состоянию на 13 ноября тестирование на коронавирус в Украине подтвердило инфекцию у 512 652 больных, а за сутки — у 11 787 украинцев.
Вчера умерли 172 человека, а в целом – 9 317 больных, выздоровели уже 233 849 пациентов, за день — 6155.