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Факты / Украина
Валентина Летяк |

12 524 случая за сутки — в Украине новый антирекорд Covid-19

12 524 положительных теста за сутки — количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 14 ноября увеличилось до 525 176.

Из них умерли от осложнений 9 508 больных, а за сутки — 191 пациент.

За время эпидемии выздоровели уже 238 811  пациентов, а за последний день – 4 962 человека.

По данным Минздрава, за день госпитализировали 1525 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Антилидеры по количеству новых случаев — Киев (1 053), Запорожская (805), Одесская (758), Харьковская (749) и Киевская (698) области.

Так выглядит статистика коронавируса в регионах:

  • г. Киев – 49 699 (+1053)
  • Винницкая — 13 627 (+260)
  • Волынская – 18 433 (+429)
  • Днепропетровск – 20 535 (+626)
  • Донецк – 16 632 (+607)
  • Житомирская — 21 597 (+459)
  • Закарпатская — 19 214 (+382)
  • Запорожская – 17 616 (+805)
  • Ивано-Франковск – 27 417 (+593)
  • Киевская – 23 801 (+698)
  • Кировоградская – 3 572 (+71)
  • Луганская – 5 080 (+140)
  • Львовская – 36 561 (+561)
  • Николаевская – 11 944 (+298)
  • Одесская — 32 090 (+758)
  • Полтавская – 14 800 (+473)
  • Ровенская – 24 579 (+534)
  • Сумская – 17 437 (+656)
  • Тернопольская – 23 330 (+318)
  • Харьковская – 46 886 (+749)
  • Херсонская – 6 752 (+267)
  • Хмельницкая – 22 450 (+496)
  • Черкасская — 12 315 (+642)
  • Черновицкая — 27 511 (+371)
  • Черниговская — 11 298 (+278).

Коронавирус в Украине 13 ноября

По состоянию на 13 ноября тестирование на коронавирус в Украине подтвердило инфекцию у 512 652 больных, а за сутки — у 11 787 украинцев.

Вчера умерли 172 человека, а в целом – 9 317 больных, выздоровели уже 233 849 пациентов, за день — 6155.

Фото: Dreamstime

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