Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 14 ноября 2020

В Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня, однако ряд городов отказались вводить локдаун.

Список городов, в которых местная власть отказалась вводить карантин выходного дня:

Днепр

Львов

Мукачево

Черкассы

Тернополь

Краматорск

Славянск

Ровно

Житомир

Мариуполь.

Однако правоохранители все равно осуществляют рейды по соблюдению карантинных ограничений в этих городах. Также правоохранители фиксируют нарушения карантина и в других городах.

В Киеве в одном из заведений на площади Льва Толстого нарушали карантин.

Полиция прекратила концерт группы Бумбокс в ночном клубе Львова, который проходил с нарушением карантинных требований.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге обратился к представителям бизнеса и критикам карантина выходного дня.

— Я понимаю, что вы в эти дни будете терять средства. Однако правительство предложит механизм поддержки в такой тяжелый период. Думайте о том, что сохраните жизнь людей, которые потом придут в ваше кафе или ресторан, — отметил Степанов.

У Турции для предотвращения распространения коронавируса запретили курение в наиболее людных местах по всей стране, в частности на проспектах, улицах, остановках общественного транспорта, также запретили коллективное курение на рабочих местах.

Коронавирус в Украине

12 524 положительных теста за сутки — количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 14 ноября увеличилось до 525 176.

Из них умерли от осложнений 9 508 больных, а за сутки — 191 пациент.

За время эпидемии выздоровели уже 238 811 пациентов, а за последний день – 4 962 человека.