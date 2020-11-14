Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве состоянию на 14 ноября зафиксировали 49 699 случаев инфицирования коронавирусом, за последние сутки — 1 053.
Заболели:
- 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет
- 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
- 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
- Также среди инфицированных 39 медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 369 человек.
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Госпитализация понадобилась 73 пациентам.
Больше всего случаев обнаружили в Подольском районе — 170, в Деснянском — 133 и в Днепровском районе — 122 случая.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.