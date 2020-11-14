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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

В Киеве выросла заболеваемость Covid-19 — за сутки 1 053 новых случая (Обновляется)

В Киеве состоянию на 14 ноября зафиксировали 49 699 случаев инфицирования коронавирусом, за последние сутки — 1 053.

Заболели:

  • 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет
  • 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
  • 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
  • Также среди инфицированных 39 медиков. 

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Госпитализация понадобилась 73 пациентам.

Больше всего случаев обнаружили в Подольском районе — 170, в Деснянском — 133 и в Днепровском районе — 122 случая.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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