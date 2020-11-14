Карантин на выходные: в Ивано-Франковске субботу и воскресенье объявили рабочими днями

Власти Ивано-Франковска сделали выходные в ноябре рабочими.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

— Согласно решению исполнительного комитета, субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ. Также обратились в Кабмин об отмене карантина выходного дня и просим правоохранителей не штрафовать предпринимателей, которые будут работать! — нотметил Марцинкив.

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Выходные буду рабочими для:

субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания;

ТРЦ;

субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

учреждений культуры;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

рынков.

Во Львове отменили выходные

Львовский горисполком принял решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Это означает, что торговые центры, кафе, рестораны и другие культурные заведения закрыты.

Мэры многих городов заявили об отказе от такого нововведения.

В правительстве считают, что они не имеют права отменять карантин выходного дня. По его исполнением будут следить правоохранители.