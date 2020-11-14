Украинская компания Биофарма (Biopharma) завершила испытания препарата против коронавируса Биовен — иммуноглобулина, полученного из плазмы людей, переболевших Covid-19.

Об этом 14 ноября сообщил руководитель компании Константин Ефименко.

— Биофарма завершила клинические испытания нашего продукта Биовен. Сегодня продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина в мире. Однако Биофарма — первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, которая их завершила, — отметил Константин Ефименко.

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По его словам, 13 ноября Биовен добавили в протокол лечения больных коронавирусом в Украине. Препарат позволяет пациентам быстрее выздороветь.

Его главные преимущества:

уменьшение количества летальных случаев в четыре раза — с 23,6% до 6,25%;

сокращение срока, когда больной чувствует улучшение состояния, с девяти до до пяти дней;

сокращение времени пребывания в стационаре на три-пять дней.

В то же время сейчас Биофарма продолжает работу над созданием гипериммунного иммуноглобулина.

Препарат Биовен

Исследования в этом направлении в Украине начали в мае, завершили в октябре.

Тогда появились первые заявления, что препарат будут использовать для лечения больных Covid-19.

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Источник: Константин Ефименко