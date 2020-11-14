Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, на следующей неделе Верховная Рада Украины планирует собраться и рассмотреть ряд законопроектов, среди которых — документы о народовластии через всеукраинский референдум и о защите населения в период карантина.

Об этом во время видеообращения 14 ноября рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. Очень символично, что принятие такого закона происходит как раз в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине, — уточнил Руслан Стефанчук.

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Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект об инвестиционных нянях. На повестке дня будут инициативы о системе общественного здоровья, виртуальных активах, защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, у которых есть инвалидность.

Не менее актуальный вопрос, который будет рассматриваться, — защита населения в период карантина.

Коронавирус в Раде

В Верховной Раде Украины зафиксировали очередную вспышку коронавируса.

Заболели спикер Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук.

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