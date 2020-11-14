Погода в Украине 14 ноября будет холодной и облачной. Почти над всей страной небо затянут облака, лишь в восточных регионах солнце порадует местных жителей. Но не только теплые лучи, а и первые ночные морозы будут наблюдаться на этой территории.

На западе 14 ноября весь день будет облачно, температура — от +6° до +8°.

В северный областях также пасмурно, температура днем — от +1° до +8°.

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На востоке — переменная облачность. В этих регионах температура ночью опустится до -5°. Днем воздух прогреется до +4°.

В центре также пасмурно, столбики термометра поднимутся до +7°.

В южных регионах небо затянут тучи, температура днем — от +6° до +8°.

Погода в Украине осенью и зимой

Несмотря на похолодание, синоптики прогнозировали, что конец ноября в Украине будет относительно теплым.

Такой же погода будет и в декабре.

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