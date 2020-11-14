Глава Минздрава Украины Максим Степанов заболел коронавирусом.

По информации профильного министерства, он получил позитивный результат теста на Covid-19.

— Я получил сегодня положительный тест на коронавирус. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно, — уточнил Максим Степанов.

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Министр продолжит проводить традиционные ежедневные брифинги по эпидситуации в Украине.

В то же время он в очередной раз призвал украинцев соблюдать противоэпидемические и карантинные меры.

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Коронавирус в Верховной Раде

В Верховной Раде Украины снова зафиксировали вспышку коронавируса.

Болезнь подтвердили у спикера Дмитрия Разумкова и его заместителя Руслана Стефанчука.

Подробнее о коронавирусе в Раде читайте в материале на сайте Факты ICTV.