Глава Минздрава Украины Максим Степанов заболел коронавирусом.
По информации профильного министерства, он получил позитивный результат теста на Covid-19.
— Я получил сегодня положительный тест на коронавирус. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно, — уточнил Максим Степанов.
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Министр продолжит проводить традиционные ежедневные брифинги по эпидситуации в Украине.
В то же время он в очередной раз призвал украинцев соблюдать противоэпидемические и карантинные меры.
Коронавирус в Верховной Раде
В Верховной Раде Украины снова зафиксировали вспышку коронавируса.
Болезнь подтвердили у спикера Дмитрия Разумкова и его заместителя Руслана Стефанчука.
Подробнее о коронавирусе в Раде читайте в материале на сайте Факты ICTV.