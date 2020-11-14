PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Степанов заболел коронавирусом

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заболел коронавирусом.

По информации профильного министерства, он получил позитивный результат теста на Covid-19.

— Я получил сегодня положительный тест на коронавирус. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно, — уточнил Максим Степанов.

Читайте: У Зеленского диагностировали коронавирус

Министр продолжит проводить традиционные ежедневные брифинги по эпидситуации в Украине.

В то же время он в очередной раз призвал украинцев соблюдать противоэпидемические и карантинные меры.

Коронавирус в Верховной Раде

В Верховной Раде Украины снова зафиксировали вспышку коронавируса.

Болезнь подтвердили у спикера Дмитрия Разумкова и его заместителя Руслана Стефанчука.

Подробнее о коронавирусе в Раде читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: Минздрав

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх