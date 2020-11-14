В России умер актер Армен Джигарханян, который не раз высказывался в поддержку Украины.

После Революции Достоинства и аннексии Крыма многие российские представители шоу-бизнеса поддержали политику Владимира Путина. Однако Армен Джигарханян не боялся высказываться против государственной политики относительно Украины и войны на Донбассе в частности.

— Я сказал Путину, что Россия – плохая страна, потому что он один ею руководит. Нашел в себе наглость это сказать, – рассказывал Армен Джигарханян Гордону.

Также он отмечал, что ему нравилось гастролировать в Украине.

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— Для нас сегодняшняя ситуация – огромная потеря. Мы ежегодно приезжали и работали в Украине, в Киеве. Это был праздник! Печально, что нашлись люди, которые в Донецке 400 человек в братской могиле похоронили. Убийцы! Это очень страшно, но надо об этом говорить, искать решение проблемы. Не стоит бояться говорить правду, – заявлял Армен Джигарханян.

Смерть Джигарханяна

В Москве 14 ноября умер актер Армен Джигарханян умер. Ему было 85 лет.

Последние несколько лет у актера были серьезные проблемы с сердцем.