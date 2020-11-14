Магазины, в которых не менее 60% площади отведено под продукты питания, имеют право торговать во время карантина выходного дня.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в этих магазинах также разрешена продажа непродовольственных товаров.

— К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок, — рассказал Ляшко.

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Он отметил, что постановление правительства неправильно трактуют, поскольку в документе разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты — без ограничения торгового ассортимента заведения.

Карантин выходного дня

Три недели подряд в Украине будет действовать карантин выходного дня. Он начался в 00.00 в субботу, 14 ноября и закончится в 00.00 понедельника, 16 ноября.

В следующие выходные будет действовать такая же схема.

В частности, в этот период запрещена торговая деятельность, кроме магазинов, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.