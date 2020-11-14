Президент Украины Владимир Зеленский продолжает лечиться от коронавируса в больнице Феофания.

Он снова обратился к украинцам и рассказал о самочувствии, а также о том, что заставило его посмеяться от души.

— Я продолжаю работать дистанционно, находясь на самоизоляции. Чувствую себя, спасибо, достаточно хорошо. Говорят, залог быстрого выздоровления — хорошее настроение. Как это не парадоксально, хочу поблагодарить оппонентов за фейк о том, что мое лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете повод посмеяться, поднимаете настроение и таким образом заботитесь о моем здоровье, — рассказал Владимир Зеленский.

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По его словам, он находится в больнице на общих условиях.

Коронавирус у Зеленского

Владимир Зеленский заболел коронавирусом 9 ноября. С тех пор он находится на лечении в больнице Феофания.

Из-за этого в СМИ постоянно распространяется информация об особых условиях, в которых находится глава страны, и о том, что на его лечение идут заоблачные суммы.

Подробнее о лечении Зеленского от коронавируса в Феофании читайте на Фактах ICTV.